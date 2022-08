Kees Hanse wil zich volledig richten op BBB en stapt op als raadslid voor Leefbaar Schouwen-Duiveland

Hanse stapte om de zelfde reden eerder al op bij de Partij van Zeeland in het waterschapsbestuur. Hij had gehoopt op een samenwerking met de BBB, zodat ze als één stem de Statenverkiezingen zouden kunnen ingaan. Die gesprekken liepen echter stuk. Wel maakte Hanse op persoonlijke titel (onder de naam Nuchter Verstand Hanse) zijn periode in het waterschapsbestuur tot maart 2023 af. De Zierikzeeënaar kreeg bijna drieduizend voorkeurstemmen en zegt zijn kiezers niet teleur te willen stellen.

280 voorkeurstemmen bij LSD

Bij de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen maart sleepte Hanse 280 voorkeursstemmen binnen voor LSD. Leefbaar haalde zes zetels. Hanse stond op de zevende plek. Met het doorschuiven van de nummer twee op de kandidatenlijst, Jacqueline van Burg, naar het college maakte hij alsnog zijn entree in het gemeentebestuur. Mocht Hanse inderdaad voor de BBB worden gekozen in het provinciebestuur, dan mag hij die functie formeel combineren van het raadslidmaatschap. Maar dat ziet hij zelf niet zitten, laat de boerenvoorman vandaag weten in een persverklaring. Per 1 september stapt hij uit de gemeenteraad.

,,Dit is een te grote is belasting voor mij, gezien de verkiezingen die er aan komen en de taken die daarbij horen. Ik wil LSD bedanken voor het vertrouwen en de partij veel succes wensen verder in de toekomst. Op de achtergrond blijf ik open staan om mijn bijdrage te blijven leveren.” De vrijgekomen zetel wordt opgevuld door Laurence Haack, die voor de verkiezingen om gezondheidsredenen nog pas op de plaats maakte.

Quote Dit is een te grote is belasting voor mij, gezien de verkiezing die er aan komen en de taken die daarbij horen. Kees Hanse, BBB