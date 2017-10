Kerncentrale Borssele ligt sinds dinsdag stil na technische fout

Op zoek naar het echte Zeeuwse meisje

17:33 MIDDELBURG - Lopen jullie nog op klompen? Moet er boter worden gekarnd? Rachelle Verhage wist niet goed hoe ze het had. Ze was in Goes op een bijeenkomst van bloggers, velen van buiten Zeeland. Als je straks naar huis gaat in Middelburg moet je zeker met de boot?