Kettingbotsing met zeven auto's op N57 door gladheid, lijnbus ramt gevel in Westkapelle

Update Gewonde man in Aardenburg die zei te zijn neergesto­ken, verwondde zichzelf

De gewonde man die zondagavond aan de Herendreef in Aardenburg werd gevonden, heeft zichzelf gestoken. Dat is gebleken na onderzoek door de politie. Het slachtoffer, afkomstig uit Oekraïne, zei dat hij was neergestoken.

14 december