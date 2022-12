Kettingbotsing met zeven auto's op N57 door gladheid, weg volledig dicht - Lijnbus ramt gevel in Westkapelle

De weg is volledig afgesloten. Het bergingsbedrijf en politie gaan kijken welke voertuigen nog zelfstandig door kunnen en de andere zullen worden afgesleept. De oorzaak van het ongeval is de gladheid. Rijkswaterstaat is in kennis gesteld om extra te gaan strooien. Verkeer wordt omgeleid via de Zeelandbrug en Zierikzee over de N59, N256 en N255.