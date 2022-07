Keuzestress: hoofdpodium, Umoja podium, of strandpodium? Dat is Concert at Sea op zijn best

concert at sea 2022 | met video Zeiknatte fans laten zich niet tegenhou­den: ‘Flemming is dé festival-ar­tiest!’

BROUWERSDAM - De roze, blauwe en oranje poncho’s verzamelen zich voor de Umoja-stage op de vijftiende editie van Concert at Sea. Anna-Bo, Bente en Flory Bierma komen speciaal voor hun idool: Flemming. ,,Hij is knap én zingt goed. Dat willen we live zien!”

10:23