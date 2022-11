Khaled bokste zich omhoog tot de wereldtop en kweekt nu zelf kampioenen

Gorilla Gym. Een betere naam had Khaled Zarin (40) niet voor zijn sportschool kunnen bedenken. Gorilla’s zijn slimme dieren met een indrukwekkend uiterlijk - een mannetje kan wel 180 kilogram wegen - maar ze zijn alles behalve agressief. Sterker nog: ze zijn heel vredelievend. En ze zitten de hele dag bladeren en vruchten te knagen.

Dat is met de mannen die gewichten staan te heffen in de Vlissingse gym net zo. Knoesten van schouders, armen van heb-ik-jou-daar, maar ondertussen allemaal vriendelijk glimlachen en vragen hoe het met je gaat. En bladeren knagen, dat ook. In de kantine staat een fruitschaal om u tegen te zeggen.

Was het je droom om ooit een eigen sportschool te hebben?

,,Niet een droom. Ik werkte hier, ik gaf kickboksles, toen de vorige eigenaar de zaak te koop zette. Hij vroeg gelijk of het niets voor mij was. Ik zei nee, want ik dacht er eigenlijk niet goed over na. Maar gaandeweg begon het toch te kriebelen. Ik zag potentiële kopers langskomen en ik dacht: misschien is dit mijn kans om voor altijd met sport bezig te blijven. Want dat was wat ik wilde, dat wist ik. Dus ik zei: wacht, ik wil het toch.”

Ben je altijd al een sportman geweest?

,,Als kind al. Ik kom uit Afghanistan en wat hier voetbal is, is daar vechtsport. Alle jongens doen aan worstelen of taekwondo. Ik had neven die me altijd lieten zien hoe je stoten en trappen moest uitdelen. Mijn moeder vond het helemaal niks, al dat geweld en die pijn. Mijn vader dacht daar anders over. Hij vond dat ik en mijn broers moesten leren voor onszelf op te komen. We moesten sterke mannen worden.”

Uit wat voor wereld kom je daar?

,,Ik ben geboren in Jalalabad, een grote stad in het oosten van Afghanistan. Ik kom uit een rijke familie. Mijn opa handelde in grond en mijn vader was een hoge generaal. We woonden in een groot huis. Maar dan écht groot, met wel 25 slaapkamers. Toen ik een jaar of vier was, zijn we verhuisd naar Kabul. Daar had ik een neef die bokste, Hakim. Iedereen keek enorm tegen hem op. Ik wilde net zo goed worden als hij.”

Maar het was oorlog.