Kinderen hebben zin in eerste schooldag na de vakantie: ‘Superleuk!’

Jongeren schieten met gel blasters op voorbijgan­gers, lopen risico op strafblad

Verschillende politiekorpsen waarschuwen jongeren over het gebruik van een gel blaster. Dat is een soort speelgoedpistool waar waterballetjes mee worden afgevuurd. De gel blasters zijn makkelijk te krijgen en vormen een rage op TikTok. Het gevaarlijke daarvan is dat de wapens nauwelijks van echt te onderscheiden zijn. De waarschuwing van de politie luidt dan ook als volgt: doe het niet, want het kan leiden tot een strafblad.

3 september