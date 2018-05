Kleren uit! Het is Dag van het Naakt Tuinieren, maar pas op voor de buren

Die acceptatie is nog ver te zoeken, zegt Els de Hoon van Naturistenvereniging Zeelandia in Ritthem. "Mensen zijn best preuts. En jongeren lijken tegenwoordig nog preutser dan ouderen. Het is een mooi initiatief. Maar als je gaat tuinieren, zorg dan wel dat je een afgesloten tuin hebt, anders krijg je opmerkingen naar je hoofd."



Naast afkeurende reacties, kan het ook erger aflopen. Wanneer omwonenden gechoqueerd zijn door je adamskostuum, kan je worden aangehouden door de politie. "Het wordt gezien als zedendelict, maar dat is sterk afhankelijk van de situatie", vertelt woordvoerder Mireille Aalders. "Denk aan potloodventers en mensen die masturberend te zien zijn." De officier van justitie bepaalt per geval de strafmaat.



Naturist De Hoon moedigt het naakttuinieren aan. "Die vrijheid is zo lekker. Geen zorgen om wat je aanhebt, lekker buiten, het ontspant zo enorm." Het weer lijkt ook ideaal om wat naakt bij te snoeien in de tuin. "19 graden, te koud? Welnee, ik loop al dagen naakt buiten. Uit de wind in je achtertuin weet je niet waar je het moet zoeken, zo warm." Ze raadt wel aan zonnebrandcrème te smeren. "Anders verbrand je levend, vooral die delen die niet gewend zijn aan de zon."