Klimaatopa's willen grootste Zeeuwse vervuilers vergroenen: ‘Bij Tata Steel is het ook gelukt’

Het eerste succesje is geboekt. De brief die de kerngroep Tij onlangs heeft geschreven aan minister Micky Adriaansens (VVD, Economie en Klimaat) is door de Tweede Kamer op de agenda gezet. Dat maakt het toch tot iets meer dan zomaar een ingezonden mening. ,,Wij kijken met een schuin oog naar de Zeestergroep", zegt Ad Phernambucq. ,,Die is er toch in geslaagd Tata Steel een bocht van 180 graden te laten maken." Nu nog de grote Zeeuwse vervuilers.