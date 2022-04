Kloetinge gaat knallen met Koningsdag: ‘We zijn zo blij dat het weer kan’

Geen QR-codes, coronatoegangsbewijzen, mondkapjes of anderhalvemetermaatregelen. In het koningsgezinde Kloetinge is het verlangen naar een ouderwetse Koningsdag groot nadat ze het twee jaar met een ieniemieniefeestje moesten doen. Het coronapolsbandje heeft plaatsgemaakt voor een feestbandje om de arm, dat aan alle negenhonderd leden zal worden verstrekt. ,,We gaan flink uitpakken, we zijn zo blij dat het weer kan”, vertelt secretaris Maryse van de Plasse van de Oranjevereniging Kloetinge.