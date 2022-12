KNRM’ers geven bemanning van ankerliggers kerstbroden: ‘Hun glimlach maakt je dag goed’

,,Hello Amadeus. This is lifeboat Koopmansdank. We bring you a christmas present’. Het is zaterdagochtend, even voor tien uur. De boodschap over de marifoon is goed overgekomen. Vakkundig stuurt schipper Koen van Zetten de twintig meter lange reddingboot naast het blauwe vrachtschip. Als een matroos zich meldt, gaat het snel: touw uitwerpen, pakket vastmaken en omhoog hijsen. De matroos steekt een duim omhoog en de Koopmansdank vaart weg.