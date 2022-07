Kunst en de vrijheid om te confronteren

Weerzien

Een oud-collega nodigde mij eerder uit voor een meerdaagse internationale ontmoeting van christenkunstenaars. Nu die tijdens mijn vakantie in de Trinitatiskapel en de naastgelegen Kosterij in Dordrecht waren, waagde ik het erop. Het was voor veel deelnemers, met een handvol Zeeuwen, een weerzien van vrienden. Deze ontmoeting was na jaren met lockdowns en reisbeperkingen een intieme variant van de grotere christian artist seminars die vanaf de jaren tachtig in en buiten Nederland hebben plaatsgevonden. Muziek vulde de ruimte met overweldigende improvisaties. Created to create was het thema. Het leek beslist geen opgave.