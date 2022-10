‘Laatste dag’ MuZEEum trekt, al dan niet toevallig, veel bezoekers

Net voor het middaguur dwalen vooral Belgen rond in het MuZEEum. Die hoorden pas op hun hotelkamer of bij het kopen van een entreekaartje dat het museum na hun bezoek zeven maanden dicht blijft. ,,Plezierig dat het nu nog open is. We doen altijd iets cultureels op stedentrip. Dat wil Ann graag, ik ben meer voor de activiteiten”, zegt Alex. De inwoners van Stekene vinden het wel mooi dat het ook op 30 oktober nog stralend weer is, zodat ze op het dak extra van het Lampsinshuis van het uitzicht over zee en een groot deel van de Vlissingse binnenstad kunnen genieten.