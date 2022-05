Lange touwen en netten: het was de redding van de mosselsector, maar de ontwikkeling gaat met vallen en opstaan

Rij over de Zeelandbrug en je ziet ze liggen. Wandel bij Neeltje Jans of over het strand bij Renesse en je ziet ze in het water. De mosselzaadinvanginstallaties (mzi’s). Te herkennen aan lange buizen of boeien die op het water drijven. De mzi is een innovatieve manier om mosselzaad in te vangen. En dit jaar is een mijlpaal bereikt: 50 procent van het benodigde mosselzaad wordt ingevangen met een mzi. ,,Dat gaat technisch goed”, vertelt Addy Risseeuw van de Producentenorganisatie Mosselcultuur. Het probleem is alleen wel dat door deze methode de kwekers veel extra kosten moeten maken zonder dat de consument dat merkt in de winkels. Daardoor komt de winstmarge onder druk te staan.