Langer openhouden kerncentrale Borssele onderzocht, ook bouw nieuwe centrales is optie

Eens een Zeeuw Janine verhuisde naar Spanje: ‘Soms zijn snelle beslissin­gen de beste’

Janine Versteeg (61) woont nu een paar jaar in Spanje. Ondanks dat ze gek is op Zeeland, besloot ze op een dag toch haar boeltje te pakken en het warme zuiden op te zoeken. Helemaal in haar uppie. Maar dat is zeker niet zielig, ze vermaakt zich goed.

29 september