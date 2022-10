Lekkage? Kapotte CV? Zeeuwse loodgieters moeten elke dag ‘nee’ verkopen aan radeloze klanten

Het personeelstekort laat zich overal in Zeeland voelen, zegt Esther Mors van Laroes Loodgieters en Installateurs uit Vlissingen. Het bedrijf kan de vraag met zeven man personeel amper bijbenen: ,,Wij hebben een klantenstop voor onderhoud en storing”, vertelt Mors. ,,Dagelijks krijgen wij telefoontjes van mensen die een cv-storing hebben en al bij heel veel loodgieters ‘nee’ te horen hebben gekregen. Ze smeken of we willen komen. Als het om een lekkage gaat, doen we ons best, maar het kan weken tot maanden duren voor er ruimte is in de planning.”