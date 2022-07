Lekker chillen in een hangmat met pizza: Concert at Sea is meer dan live-muziek

Yara Overwater weet het zeker: dít is de perfecte manier om CAS te beleven. Met een cocktail in haar hand heeft ze - met de hele vriendengroep - plaatsgenomen in de Lipton Club. ,,De hele dag voor het podium staan, daar zijn we niet van. Hier kunnen we even tot rust komen, lekker een drankje doen. Ook belangrijk, hier kun je nog een gesprek met elkaar voeren.” Vriend Thomas Tindermans voegt toe: ,,Even rustig opstarten, dat is altijd goed. We gaan ons hier lekker bezatten, om vervolgens los te gaan bij Di-Rect.”