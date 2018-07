Lichaam gevonden in zoektocht naar 14-jarig Duits meisje

Goes klaar voor opvang meer duikslacht­of­fers

21:00 GOES - Het telefoontje uit Amsterdam kwam vorige week binnen. Of het Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie (MCHZ) in Goes voorlopig ook ook voor het AMC de opvang van duikslachtoffers kan verzorgen? Geen probleem, zegt medisch directeur Tjeerd van Rees Vellinga. ,,We zijn er klaar voor."