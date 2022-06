Liefde voor taal staat centraal tijdens nieuw literair evenement ‘Oersoep’

De Baaierd is een initiatief van Anna de Bruyckere, Marloes Matthijssen en Joyce Pijnenburg. De drie schrijfsters delen hun passie voor taal. ,,Wij zetten ons in om een podium en ontmoetingsplaats te realiseren voor Zeeuwse woordkunstenaars”, vertelt Pijnenburg. ,,Als schrijvers en cultuurprofessionals misten wij een plek in Zeeland waar wij werk konden delen en uit konden wisselen. Vandaar dat we gestart zijn met De Baaierd. Het is prachtig dat we elkaar gevonden hebben, elkaar inspireren en feedback kunnen geven. We weten dat er voldoende beginnende schrijvers in de regio rondlopen, sommigen zijn alleen nog op zoek naar een podium.”