Liefst vijf huizen van boven het miljoen te koop in Heinkenszand: ‘Beetje het Blaricum van de Zak’

Ter vergelijking: in Goes zijn dat er ‘slechts’ twee. ,,Ja, Heinkenszand is ineens een beetje het Blaricum van de Zak”, grapt makelaar Ruud de Jonge van R+ Makelaars. Hij houdt zelf kantoor in Heinkenszand en heeft een van de woningen - een rijksmonumentale boerderij aan Dorpsstraat 102, met een vraagprijs van bijna 1,6 miljoen ook meteen de duurste - in portefeuille. Dat er vijf woningen voor bedragen met zes cijfers te koop staan in het dorp is bijzonder, zegt hij. ,,Ik doe dit nu twintig jaar, maar heb dit nog niet eerder meegemaakt.” Een verklaring heeft De Jonge niet direct. ,,Het zou kunnen dat de huidige bewoners kleiner willen gaan wonen vanwege hun leeftijd bijvoorbeeld. En bij alle huizen zit veel grond, dat is veel werk.”

Hoewel het zeker vorig jaar en ook de eerste helft van dit jaar nog een gouden tijd was om je huis te verkopen (inmiddels loopt de rente op), denkt De Jonge niet dat de huidige huizenmarkt een rol speelt in de beslissing om de prijzige optrekjes van de hand te doen. ,,Dit soort huizen is conjunctuurproof", zegt hij. ,,Het is voor de liefhebber, of iemand die er activiteiten wil ontplooien.” Dat kan dus ook een organisatie of instelling zijn. ,,In Dorpsstraat 102 zou je bijvoorbeeld een zorgboerderij of dagbesteding kunnen beginnen", aldus de Heinkenszandse makelaar. In zo'n geval komt daar meestal nog wel een vergunningstraject bij kijken.

Dorpsstraat 102 staat al enige tijd te koop, in elk geval langer dan een halfjaar. En sinds kort is er dus in hetzelfde segment behoorlijke concurrentie in het dorp. De Jonge heeft al wel kijkers gehad voor ‘zijn’ pand. ,,Maar zoiets heb je niet binnen twee, drie maanden verkocht, dus daar nemen we ruim de tijd voor.”

Overigens wordt Heinkenszand overtroffen door Burgh-Haamstede, in Zeeland koploper als het gaat om het aantal kapitale kasten. Daar staan momenteel tien huizen van een miljoen of meer te koop.