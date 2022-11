Lijndienst vervoert bijna wekelijks sinaasappelsap van North Sea Port naar Engeland

Vanuit Gent wil JuiSea Shipping 32 keer per jaar de Noordzee oversteken met verse jus en geconcentreerde sinaasappelsap. Deze lijndienst is een samenwerking van Refresco en Trilobes, die beide hun hoofdkwartier in Nederland hebben. Sinaasappelsap wordt geladen bij de Louis Dreyfus Company en bij Citrosuco en in het VK aan land gezet in de haven van Portland. Van daar gaan de sappen naar de fabriek van Refresco in Bridgwater.