Lintjesregen 2022: deze Zeeuwen zijn onderscheiden

Er waren 103 onderscheidingen toegekend. Eén Zeeuw heeft vooraf al duidelijk gemaakt er geen prijs op te stellen.

De meeste gedecoreerden zijn Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden. Elf Zeeuwen zijn uitverkoren voor nog een treetje hoger en mogen zich voortaan Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Dat geldt onder anderen voor Cora Hoffmann, tot vorig jaar hoofd van de intensive care en de spoedeisende hulp bij ZorgSaam in Terneuzen, vanwege haar cruciale rol tijdens de coronapandemie.

Maar ook bijvoorbeeld Francisca van Vloten en Arnold van Houtum (beiden van het Marie Tak van Poortvliet Museum in Domburg), John Kouters (boegbeeld van de Zeeuwse veteranen), imker en docent Helle van der Roest uit Kerkwerve en oud-raadslid Willemien Treurniet uit Middelburg zijn Ridder geworden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Net als vorig jaar had de Goese burgemeester Margo Mulder het meeste werk tijdens de lintjesregen. Zij mocht namens de koning zestien onderscheidingen uitreiken. Haar collega Jack van der Hoek van Schouwen-Duiveland deed daar weinig onder. Hij had de taak om in totaal vijftien lintjes op te spelden.

De minste onderscheidingen waren opnieuw op Noord-Beveland. Vorig jaar hoefde burgemeester Loes Meeuwisse helemaal niet in actie te komen. Nu kon zij twee inwoners verrassen met een lintje.

Goes was, met afstand, ook de plaats met de meeste lintjes: dertien. Kapelle, Middelburg en Terneuzen volgen op ruime afstand, met ieder zes onderscheidingen. Relatief grote Zeeuwse plaatsen waar het dit jaar droog is gebleven tijdens de lintjesregen zijn Breskens, Kruiningen, Oostburg en Yerseke.

Het totaalaantal van 102 onderscheidingen ligt deze keer iets boven het gemiddelde van afgelopen jaren, maar is aanzienlijk meer dan vorig jaar. Toen waren er slechts 74 gedecoreerden, een laagterecord na het topjaar 2020 (124 lintjes).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nog altijd behaagt het de vorst om meer mannen dan vrouwen te onderscheiden, maar het verschil is dit jaar duidelijk kleiner geworden. In totaal 44 Zeeuwse vrouwen kregen een lintje, ofwel 43 procent. De afgelopen jaren lag het aandeel steeds tussen de 30 en 35 procent. In de gemeenten Goes, Kapelle en Terneuzen zijn vrouwen deze keer in de meerderheid. In Terneuzen waren acht van de twaalf lintjes voor een vrouw.

Zoals gebruikelijk werden meerdere echtparen onderscheiden. Dit jaar gebeurde dat in Zeeland vijf keer. Naast Francisca van Vloten en Arnold van Houtum van het Marie Tak van Poortvliet Museum waren dat Jacob en Carolien van Maldegem uit ’s-Gravenpolder, Hillebrand en Corrie Scherrenburg uit ’s-Gravenpolder, Sander en Helma Puik uit Rilland en Victor en Jeanne Cox uit Vlissingen.