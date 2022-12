LIVE | De jaarwisseling in Zeeland, de oliebollen vliegen over de toonbank

Bikkelen tijdens de Nieuwjaars­duik, al is het water met zes graden relatief warm

Op 1 januari kun je op verschillende plekken in Zeeland eindelijk weer ‘legaal’ een nieuwjaarsduik doen. In Westenschouwen is zoals altijd de grootste, maar ook in Ouwerkerk kun je terecht. In Zonnemaire wordt er dit jaar voor het eerst een nieuwjaarsduik georganiseerd.

