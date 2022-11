LIVE | Volg hier dag 2 van de strafzaak tegen Sandra H.

column margot verhaagen Nieuws

Was het achtuur journaal altijd een soort van vast moment op de dag; steeds meer en meer kan ik al die onderwerpen niet meer aan. Wat een bak ellende wordt er over ons uitgestort en wat maken we er met z’n allen een puinhoop van. Ja, allemaal doen we daar aan mee. Mooier kan het ik op deze vrijdagochtend niet maken.

4 november