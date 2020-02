Live: Zeeuwen in Den Haag voor Tweede Kamer-debat over Marinierskazerne

MARINIERSKAZERNE Kazerne­soap: Kamer eist uitleg van Barbara Visser

8:51 DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft er best begrip voor dat de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen is afgeblazen. Toch wordt staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) vandaag het vel over de oren getrokken in het debat over de kazernesoap.