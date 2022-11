Loïc (12) uit Vlissingen schittert in grote theaters. ‘In het begin was ik zo zenuwachtig, dat ik helemaal stond te trillen’

‘Het wereldje’ is niet helemaal nieuw voor hem. Hij speelde mee in verschillende films en toen hij zes jaar was, deed hij mee aan een musicalkamp. ,,Daarna ben ik gestart op de Nederlandse Musicalschool", vertelt hij.

En nee, dat is geen school waar je wiskundeformules leert oplossen en proefwerken moet maken, maar een lesprogramma op de zaterdag waar jonge talenten leren zingen, dansen en acteren. Dus eigenlijk zit Loïc zes dagen in de week op school: vijf dagen op het Nehalennia in Middelburg en de zesde dag gaat hij naar zijn musicalklas in Den Bosch.