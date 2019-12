Luxe jacht op drift op Westerschelde

Klas van 2000 Gert en Coby: ‘Onze dochter ziet ons graag naar Dordrecht verhuizen’

24 december Speciaal voor de fotograaf hangen ze de grote foto van de hele familie boven de bank. ,,Die komt van onze slaapkamer. De foto is een paar jaar geleden gemaakt toen we veertig jaar getrouwd waren. We zijn nu met zijn twintigen, de vijf kinderen en hun partners en acht kleinkinderen.” Coby en Gert Pieters (beiden 64) wonen al heel hun leven in West-Zeeuws-Vlaanderen, waarvan het overgrote deel in Groede. Gert komt oorspronkelijk uit Oostburg, Coby uit Groede. Daar zijn de vijf kinderen ook opgegroeid, maar geen van hen woont meer in Zeeland.