Maak jij de mooiste zomerfoto van 2022? Maak kans op mooie prijzen!

Het is zomer... En of je nu thuis blijft, op het strand ligt te luieren, onder een paraplu naar de regen kijkt of naar het buitenland gaat, wat is er leuker dan je vakantiefoto’s te delen met de rest van de wereld en daarmee kans te maken op leuke prijzen?

Stuur tot 31 augustus je leukste zomerfoto in via pzc.nl/zomerfoto. Gemaakt in je eigen woonplaats of misschien wel aan het andere einde van de wereld, het mag allemaal. Vermeld duidelijk wie de foto genomen heeft en wie er op de foto te zien zijn met namen en (familie)-verbanden (zoon, kleinzoon, goede vriendin, toevallige voorbijganger enz.).

Mooie prijzen

De grappigste, zonnigste of bijzonderste zomerfoto’s verschijnen in de krant en op onze website. Alle inzenders maken kans op een mooie prijs, zoals een fotoboek met eigen foto’s ter waarde van 49,95 voor de mooiste foto van de week. Aan het eind van de zomer kiezen we uit alle inzendingen de uiteindelijke winnaar van de hoofdprijs: een iPad ter waarde van 350 euro.

Een selectie van de zomerfoto’s verschijnt met ingang van dinsdag 12 juli acht weken lang tweemaal per week in de krant en op de website. De pagina’s staan in het regiokatern, op dinsdag en vrijdag. De laatste pagina verschijnt op vrijdag 2 september.

Voorwaarden:

- Bestanden zijn minimaal 1 MB en maximaal 10 MB groot. Gelieve foto’s aan te leveren in .jpg. Je kunt meerdere keren insturen.

- Om mee te dingen naar een prijs dien je je voornaam, achternaam, woonplaats, email en telefoonnummer in te vullen.

- Bij het inzenden van de foto geef je aan waar de foto is gemaakt; ook kun je een korte beschrijving meesturen.

- Wekelijks wordt de weekwinnaar bekendgemaakt.

- Inzenders stemmen ermee in dat hun foto onbeperkt en zonder vergoeding door DPG Media kan worden gebruikt.

- Foto’s waarop tekst is geschreven of waarop de naam van de fotograaf is geschreven komen niet in aanmerking voor selectie.

- We gebruiken je persoonsgegevens om de bijdrage te kunnen bewaren en publiceren. Ons privacystatement vindt u hier.

Mail uw zomerfoto’s naar: zomerfoto@pzc.nl of upload ze in onderstaand formulier.

