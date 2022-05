Man (40) aangehouden na vernielingen en bedreiging met mes bij bedrijf in Goes

Nadat de politie was gealarmeerd, vluchtte de man op de fiets. Dat was reden voor de politie om Burgernetbericht te verspreiden. Dat kon twee minuten later al weer worden ingetrokken. De man was inmiddels al aangehouden bij zijn woning in het centrum van Goes. Het mes dat hij had gebruikt bij de bedreiging is in beslag genomen, de man is ingesloten.