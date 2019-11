Man met camera zorgt voor commotie: belt aan, zegt niks en filmt reactie

Gisteren sloeg de man toe in Meliskerke, de dagen daarvoor in Aagtekerke, Cadzand en Hulst. Bewoners deden nietsvermoedend de voordeur open en werden direct gefilmd. Toen ze vroegen wat hij aan het doen was, bleef de man stil. Hij overhandigde ze even later een brief met daarop de tekst dat het om filmopnames ging voor een experimentele documentaire. De beelden zouden niet openbaar worden gemaakt en uiteindelijk worden verwijderd.

Het voorval zorgde voor verbaasde reacties. ‘Wie weet wat dit is? En wie heeft er nog zo’n brief gehad?’, schrijft Alexandra Zijlstra uit Cadzand op Facebook. De man belde bij haar moeder in de Mariastraat aan. ‘Wij vinden dit heel raar en op internet schijnt dit hele bedrijf niet te bestaan!’

‘Vreemd, maar het zal wel’

Jolanda van der Heijden uit Meliskerke stapte op de man af. ,,Ik ben er meteen achteraan gegaan. Mijn bloed gaat dan meteen koken hè, de brutaliteit.” De man vertelde haar dat hij in opdracht van een documentairemaker aan het filmen was. Het ‘geheim’ van de documentaire was om expres niks te zeggen. ,,Volgens eigen zeggen werd hij ook weleens bij mensen binnengelaten die uit zichzelf heel hun verhaal vertelden... vreemd, maar het zal wel.”

Enkele bewoners belden naar de politie om te waarschuwen voor de man. Agenten kwamen in Meliskerke ter plaatse, maar het is onduidelijk of de man is aangehouden. De politie kon daar donderdagavond geen informatie over geven.