Man overboord geslagen op Oosterschelde, massale zoekactie op het water

DELTA Ride wordt kwart jaar uitgesteld, passage Wester­schel­de­tun­nel vervalt

6 november GOES/TERNEUZEN - De DELTA Ride for the Roses van volgend jaar wordt drie maanden uitgesteld. Dat heeft het koepelbestuur besloten in de hoop dan minder of geen last meer te hebben van de coronamaatregelen. Wel moet daardoor de passage door de Westerscheldetunnel een jaar worden uitgesteld.