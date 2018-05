Marineduikers zoeken verder naar vermiste duikers Grevelingen

Na de melding van de vermissing werd een Search And Rescue-actie opgestart. Twee reddingsboten van de KNRM Ouddorp zochten op de bekende duiklocaties in de buurt van Scharendijke en in de buurt van boeien. Twee Search and Rescue-helikopters uit Den Helder en Rotterdam zochten het gebied in de Grevelingen ook af. De brandweer had in eerste instantie ook duikteams gestuurd, maar omdat de locatie voor hen te diep was, werden die teruggeroepen. Ook een brandweervaartuig en een kusthulpverleningsvaartuig waren bij de zoekactie betrokken.

Wrak

Het is niet duidelijk naar welk wrak de twee vermiste duikers precies wilden duiken. Maar in het gebied ligt een duikwrak op 25 meter diepte dat in 2011 speciaal voor sportduikers is afgezonken. Het 60 meter lange schip Le Serpent is rond 1920 in Frankrijk gebouwd en nu speciaal aangepast voor sportduikers, zodat die er veilig in en uit kunnen. Ook is een gidslijn aangebracht, zodat duikers de weg naar buiten kunnen terugvinden. In de buurt liggen ook nog twee kleinere wrakken op 10 en 12 meter diepte. Deze duikplek is populair bij sportduikers en trekt ook liefhebbers uit het buitenland.