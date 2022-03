Marlies was één van de eerste vrouwen bij de marine: ‘Ze waren bang dat we met een dikke buik van boord zouden stappen’

Een leuk huis in een mooi dorp met een aardige bewoner die elke dag braaf gaat werken. Maar één stap binnen en je struikelt over de militaire insignes. Hier, in hartje Wemeldinge, woont een vrouw die heeft bijgedragen aan de emancipatie van de krijgsmacht.

Eigenlijk begon het allemaal bij haar opa. Die besloot na tientallen generaties van landarbeiders op Zuid-Beveland dat het mooi was geweest met die moderne slavernij en toog naar Breda. Dan maar bij de marechaussee, en van de marechaussee naar de landmacht. Zijn zoon volgde naar Defensie. ,,Dat was dus mijn vader. Hij zei: Miessie, je moet in dienst. Dan kun je lekker vroeg met pensioen.”

Het stond in de Telegraaf

Maar ja, zo vanzelfsprekend was dat niet in de jaren 70. Toch waagde ze een poging. Op haar zestiende solliciteerde ze bij de landmacht. ,,Maar ik werd afgekeurd. Te jong, denk ik. Ik vond een baantje bij het archief van het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag en ging daar werken.”

Volledig scherm Marlies Jeremiasse in haar hut aan boord van een marineschip. © privébezit

Tot op een dag een collega bij de koffie de Telegraaf opensloeg en Marlies de kop van het openingsartikel las. ,,Marine gaat varen met vrouwen, stond er. Meteen begon het te kriebelen. Varen, dat leek me geweldig. Ik hield van water en ik hield van avontuur. Van nieuwe dingen. Dus ik besloot: dáár ga ik bij zijn.”

Drie verschrikkelijke dagen

Dus ze schreef weer een sollicitatiebrief en werd uitgenodigd op de keurings- en selectiedagen. ,,Drie verschrikkelijke dagen waren dat. Psychologische testen, oogtesten, de hele dag door, en na elke ronde werden namen omgeroepen van de sollicitanten die zich bij de uitgang konden melden. Zenuwslopend was het. Maar mijn naam werd niet omgeroepen. Ik was erbij.”

Vijf weken algemene militaire vorming volgden, en negen maanden vakopleiding. Al met al een pittige tijd. ,,Niet vanwege de zwaarte van de opleiding, want ik slaagde met vlag en wimpel. Als tweede van allemaal. Maar als een van de weinige vrouwen tussen al die opgeschoten gastjes, pfoeh. Ik heb weleens een klap uitgedeeld, als ze weer eens aan mijn kont zaten. En hard ook. Ze hebben het nooit meer gedaan.”

Duidelijk niet berekend op vrouwen

Het was de enige manier om te overleven, dat had Jeremiasse al gauw door. ,,Er was een ander meisje dat het niet meer uithield. Ze bleven haar maar moeder-overste noemen. Ze waren er duidelijk niet berekend op vrouwen. Alleen al het feit dat er geen damestoiletten waren. Dat zei al genoeg.”

Na elf maanden was het zover: ze kon aan boord van Hr. Ms. Zuiderkruis. ,,Ik was blij, zo blij. Ik zat bij de verbindingen, dus ik moest zorgen dat alle informatie optimaal werd verspreid. Het was hard werken. Waren we niet aan het oefenen, dan stond je wel schoon te maken. Dagen van twaalf, zestien uur waren doodnormaal. Maar ik draaide mijn hand er niet voor om. Er was mij alles aan gelegen om de proef te laten slagen.”

Volledig scherm Varen met vrouwen ging niet zonder slag of stoot. Behalve flauwe opmerkingen was er ook gedoe. ,,Sommige chefs waren ronduit onaardig. Ze gingen stoken." © Marcelle Davidse

Gelukkig was er nog geen internet

Marlies was geen tuttebel en gedroeg zich allerminst zo, dus was al gauw one of the guys. ,,We werkten goed samen, we hadden lol en als we ergens aan wal gingen, dan ging ik vaak met ze op stap. Natuurlijk waren er weleens flauwe grappen. Dingen die nu niet meer door de beugel zouden kunnen, maar toen wel. Het is maar goed dat er toen nog geen internet was, denk ik weleens. We zouden volledig zijn gefileerd.”

Er waren ook issues. Die jongens hadden allemaal posters van blote vrouwen in hun hut hangen. Dus wij hingen The Fonz op. En dat mocht dan weer niet. Sommige chefs waren ronduit onaardig. ,,Ze gingen stoken. Zeiden ze ineens dat wij voor het zomerverlof van boord moesten. Niks van waar, maar het zette toch kwaad bloed. Ik kan me herinneren dat we een keer het aantekenboekje van een chef overboord hebben gekieperd. Wij werden ook steeds brutaler.”

Volledig scherm Marlies Jeremiasse poseert voor de camera in Fort Lauderdale, Florida. © privébezit

Liefst allemaal aan de pil

Wat wil je, als je intussen in de krant leest dat de bevelhebber zegt het maar niks te vinden, die vrouwen aan boord. ,,Zelfs de vakbond vond het niks. En dan waren er nog de echtgenotes van onderofficieren, die ons ervan beschuldigden met hun mannen te slapen. Alsof wij niks beters konden krijgen!”

Niet dat er aan boord niet werd geflikflooid. ,,Er ontstonden weleens relaties en dat gaf soms gedoe. We werden ook continu doorgezaagd over geslachtsziektes. De scheepsarts had ons het liefst allemaal aan de pil gehad. De tijd dat een ongewenste zwangerschap een schande was, lag nog niet ver achter ons. Ze waren als de dood dat we allemaal met een dikke buik van boord zouden stappen.”

Niet onderdoen voor mannen

Marlies keek wel uit. ,,Er was heus weleens iemand die ik leuk vond, maar ik wilde dat gedoe niet. Dus ik hield me afzijdig en heb de pil geweigerd. Ik wilde gewoon werken. Ik wilde er alles aan doen om te bewijzen dat vrouwen niet onderdoen voor mannen, ook niet bij de marine.”

Volledig scherm Tjetten (marinejargon voor schilderen) aan boord van de Hr.Ms. Zuiderkruis © privébezit

Na anderhalf jaar kreeg Jeremiasse het bericht dat haar tijd erop zat. Ze moest van boord. Ze is nog een paar jaar bij Defensie gebleven en werkte lange tijd voor de militaire inlichtingendienst. Tussendoor ging ze bij de Nationale Reserve. Ook weer als eerste vrouw. ,,Wéér die strijd om te mogen solliciteren, want ook daar zaten ze natuurlijk niet op vrouwen te wachten. Maar ik heb er uiteindelijk een fantastische tijd gehad, tien jaar lang.”

Terug naar Zeeuwse roots

Twintig jaar geleden, toen na haar scheiding (‘mannen, hopeloos volk’) de wereld weer even open lag, besloot Jeremiasse met haar dochter naar Zeeland te verhuizen. Terug naar haar roots. Ze vond een huis in Wemeldinge, een paar straten van haar moeder, en ging werken bij Rijkswaterstaat. Daar werkt ze nog altijd.

Ze denkt nog vaak aan haar tijd bij de marine. ,,Ik heb de halve wereld gezien in anderhalf jaar. En ik heb iets bijzonders gedaan: ik heb eigenhandig bijgedragen aan de emancipatie van de krijgsmacht. Eigenlijk besef ik dat nu pas.”

Marlies Jeremiasse is één van de vrouwen die werd geïnterviewd voor het drieluik Vrouwen in de frontlinie, geschreven door Johan Kroes.