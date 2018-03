Matroos (17) uit Vlissingen overleden na val van kade in Mannheim

Na het doen van boodschappen reed hij met zijn mountainbike over de kade langs de Rijn. Vermoedelijk is hij met zijn fiets in een rail van een havenkraan geraakt. Daardoor verloor hij zijn evenwicht en viel vijf meter naar beneden en kwam tussen schip en de kade terecht.

De bemanning van het schip ontdekte het levenloze lichaam van de jongen, maar kreeg hem niet uit het water. De brandweer heeft de jongen uit het water gehaald, zo schrijven Duitse media.



Waarom de 17-jarige de controle over zijn fiets verloor is onduidelijk. Volgens de politie had hij geen alcohol gedronken. Mogelijke oorzaken kunnen een te hoge snelheid of onoplettendheid zijn geweest. ,,Het is een tragisch ongeluk'', aldus een politiewoordvoerder.