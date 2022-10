Matthijn Buwalda: Van christelijke liederen naar kleinkunst en nederpop

Bang voor Niks is niet alleen de titel van de tour, het is ook de naam van het nieuwste album van Matthijn Buwalda. Twaalf nieuwe Nederlandstalige nummers die zich qua stijl ergens tussen kleinkunst en nederpop begeven. ,,In sommige situaties ben ik dapper en vlieg ik er vol in, op andere momenten ben ik bang en deins ik terug”, legt Buwalda de albumtitel uit. ,,De ondertitel van de theatertour is ‘de tussenstand in het leven van een held op sokken’. Vaak kun je bang zijn voor situaties die komen en dan blijkt het in de praktijk erg mee te vallen. Elke keer als ik iets nieuws maak, een liedje, een album of een theatervoorstelling, komt er altijd wel een angstige gedachte boven. Zit iemand hier op te wachten? Tot nu toe bleek die angst onterecht, mensen zijn altijd naar de theaters gekomen. Het blijft een spannend proces om als artiest elke keer iets uit jezelf te halen en te delen met de rest van de wereld.”