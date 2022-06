Mbo’ers Mike en Liovana dompelen zich onder in de aquacultuur: ‘Ik word blij van water en beestjes’

Scalda begint specialisa­tie tot procesope­ra­tor in de voedings­mid­de­len­in­du­strie

GOES - Mbo’ers die de opleiding tot procesoperator volgen bij Scalda, kunnen zich vanaf volgend studiejaar specialiseren in de levensmiddelenindustrie. Bovendien is de opleiding tot procesoperator ook in Goes te volgen. Voorheen konden studenten alleen in Terneuzen terecht.

19 april