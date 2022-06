Mechel Goddefroy uit Borssele bakt weer zelf speltbrood: ‘Van een lieve mevrouw kreeg ik een andere machine’

Ze kwam samen met man Hans in november 2017 in Zeeland wonen. Daarvoor woonden ze in Helmond. ,,Ik ben in Eindhoven geboren. Hans, vorig jaar overleden, was kunstenaar. Beeldhouwer en muzikant. Hij kon moeilijk met geld omgaan, maar was een buitengewoon goede vakman. Hij ging les geven in Breda. Cursisten vroeg hij naar hun muzikale kunsten en daar is een groep uit voortgekomen waarmee we als een soort muziektheater het land door toerden. Uitgedost als oude muzikanten. Langs forten, kastelen en braderieën. Een leuke tijd. In Helmond mochten we van de gemeente bij een boerderij een traditioneel bakhuisje opbouwen. Elke maand open dag. Dat bakhuisje had 35 vrijwilligers, onder wie hobbybakker Leo Hubner. Hij wilde kleiner wonen en kwam terecht in Borssele. Wij via hem ook.”