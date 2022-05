Medewerkers PI Torentijd Middelburg halen geld op bij gevangenen in Almelo: ‘Prachtig gebaar’

ALMELO - Een hartverwarmend gebaar vanuit de bajes: gedetineerden in de Karelskamp in Almelo hebben 500 euro ingezameld voor het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.

Opmerkelijk, want de gevangenen hebben geen contant geld in bezit. Het geld is namens de gedetineerden uitgereikt aan gevangenismedewerkers van PI Middelburg. Zij fietsen deze week door Nederland om aandacht te vragen voor zieke kinderen.

Hoofd Arbeid Erwin Abbink van PI Almelo is onder de indruk van de actie van de gedetineerden. „Het initiatief komt van onze gedetineerdencommissie. Dat is een groepje gedetineerden dat de belangen van alle gedetineerden in onze inrichting behartigt. Ze vroegen of ze geld mochten inzamelen onder alle gedetineerden. Dat mocht uiteraard.”

91 cent per uur

Maar hoe deden ze dat? „Gedetineerden hebben geen contant geld in bezit, maar iedereen heeft wel een rekening, waar bijvoorbeeld het geld op kan worden gestort dat ze verdienen met hun werk binnen één van de werkzalen van onze inrichting. Als je dan weet dat het uurloon van een gedetineerde 91 eurocent bedraagt en ze gemiddeld 20 uur in de week werken, is het natuurlijk prachtig dat ze uiteindelijk 500 euro hebben opgehaald.”

De tien gevangenismedewerkers zijn maandag vertrokken vanuit PI Middelburg en zijn via verschillende gevangenissen in Nederland naar de Karelskamp gefietst. Vrijdag volgt de laatste etappe terug naar PI Middelburg. De kilometerteller staat dan op bijna 800 kilometer. Het gevangenispersoneel hoopt dan flink wat euro’s te hebben verdiend voor de realisatie van een sportcentrum voor kinderen met aandoeningen aan het hart, de longen, luchtwegen, slokdarm en/of het middenrif in het Sophia kinderziekenhuis.

Vrijdag komen de Torentijd-medewerkers weer terug in Middelburg.