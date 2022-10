Meeste PFAS in Kanaal Gent-Terneuzen komt van onbekende Vlaamse lozers

Zowat alle PFAS die in het kanaal wordt aangetroffen is in België geloosd, zo is te lezen in een rapport dat in opdracht van Rijkswaterstaat in opgesteld. De uitstoot in het Nederlandse deel van het kanaal is te verwaarlozen. Niet verwonderlijk want in Nederland lozen de meeste bedrijven niet rechtstreeks op het kanaal, maar op de ‘Rijkswaterleiding’ die uitkomt in de Westerschelde.