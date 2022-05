Megatransportschip met bruggen en sluisdeuren voor Nieuwe Sluis komt zondag wat later aan

updateVLISSINGEN - Het enorme transportschip Zhen Hua 34 uit Penglai in China komt zondag aan in de haven van Vlissingen. Aan boord van het schip bevinden zich allerlei grote onderdelen voor de Nieuwe Sluis in Terneuzen, zoals twee basculebruggen, vier sluisdeuren en acht rioolschuiven.

De Zhen Hua 34 vertrok op 18 maart uit China en wordt zondagochtend na een reis van ruim twee maanden om 15.30 uur verwacht in de Scaldiahaven van Vlissingen-Oost. Eerder werd nog uitgegaan van 8.00 uur.

Bekijken aankomst in Vlissingen

De aankomst van het transsportschip is goed te volgen voor publiek. Twee openbaar toegankelijke locaties in Vlissingen-Oost zijn aangewezen als kijkplek: de Europaweg Zuid en de Havendam bij Fort Rammekens.

Het schip wordt daarna gelost in de Scaldiahaven. Om aan te kunnen meren moet het schip eerst draaien en achterstevoren de haven in. ,,Dit is nodig, omdat de lading over de rand van het schip hangt. De deuren steken namelijk zo’n 8 meter in de breedte uit. Aan de afmeerkade ligt tussen wal en schip een 10 meter breed afstandsponton om ervoor te zorgen dat de lading van het schip gelost kan worden. De lading is namelijk breder dan de kade groot is. Na het losmaken van de onderdelen worden de deuren en bruggen met de roll-on en roll-off-methode van boord gehaald", melden deskundigen die zich met het transport bezighouden.

De deuren en bruggen worden niet meteen in gebruik genomen. Ze gaan daarom eerst in opslag in de Autrichehaven in Westdorpe. In Vlissingen worden alle onderdelen afzonderlijk op een ponton geladen en met duw- en sleepboten naar Westdorpe vervoerd. Er zijn zes afzonderlijke transporten nodig om alles te vervoeren. Het afladen van dit immense transport na aankomst in Vlissingen tot opslag in Westdorpe neemt in totaal zo’n tien dagen in beslag.

De aanleg van de Nieuwe Sluis in Terneuzen is sinds eind 2017 in volle gang. Na de realisatie is de Nieuwe Sluis een van de grootste sluizen ter wereld.