Met dank aan de boerenprotesten: app Lekkerder bij de Boer knalt naar eerste plek in de appstore

Siahaya lanceerde in het begin van de pandemie het platform Lekkerder bij de Boer, compleet met app. Vanuit Zeeland breidde deze online marktplaats voor boerderijwinkels, groente- en fruitstalletjes, versautomaten, melktaps, imkerijen, kwekerijen, molens die meel malen en boom- en wijngaarden zich als een olievlek over het land uit. Siahaya: ,,Inmiddels tikken de we de duizend adressen aan, waarvan honderd in Zeeland. Maar sinds kort gaat de app als een raket omhoog in de appstore. Een week geleden stonden we nog op plek 197 in de categorie winkelen. Nu op de eerste plek. En in alle hitlijsten zijn we nummer 2. Niet te geloven.”