Met het vakantiepark nadert de afronding van Waterdunen, een nog steeds omstreden plan

REPORTAGEMet Pasen gooien de eerste gasten hun tentje op in Molecaten Park Waterdunen. Daarmee is het omstreden natuur- en recreatieplan tussen Breskens en Groede bijna voltooid. Het tumult dat daaraan vooraf ging, is tot vandaag voelbaar.

Kabbelend water, chocoladebruine koeien die ploeteren door de modder en de wandelpaden betreden, een biddende buizerd jagend op een smakelijk hapje. Het uitzicht met de puntige kerktoren van Groede aan de ene kant, de appartementen bij Breskens aan de andere. Je hoort niets dan stilte, af en toe onderbroken door een plots opstijgende groep vogels. De snijdende wind heeft vrij spel, hier in Waterdunen, eens het thuis van boeren, nu van tureluurs, oeverzwaluwen, kieviten, kluten en wulpen. In vogelkijkhutten met verduisterend glas kunnen bezoekers de vogels in hun huiskamer aanschouwen. Ze zijn vandaag niet thuis, in het zilte water dobberen alleen wat doodgewone eenden.

Symbolische mist

In Waterdunen heersen rust en vrede. Het tumult dat voorafging aan de aanleg van dit natuur- en recreatiegebied tussen Breskens en Groede, is mijlenver weg. Ook op het vakantiepark in aanbouw hangt een serene sfeer. De mist die deze ochtend een dikke deken over het Zeeuws-Vlaamse land legt, geeft het gebied een spookachtige sfeer. ,,Hoort bij november hè”, duidt Luke Slager, directielid van recreatiebedrijf Molecaten en vandaag onze gids.

Je zou er een zekere symboliek in kunnen zien. Lange tijd was het toekomstbeeld van Waterdunen net zo troebel als het zicht vandaag. Zo’n twintig jaar geleden is voor het eerst sprake van project Waterdunen. April 2004 geeft Het Zeeuwse Landschap een gelikte presentatie. In de Oud-Breskenspolder moet driehonderd hectare natuur en recreatienatuur verrijzen, met slikken en schorren, grasland, struweel en zout-brakke meertjes. Het dient meerdere doelen: kustversterking, natuurcompensatie voor de verdieping van de Westerschelde, recreatie en een sociaaleconomische oppepper voor de gemeente Sluis. Waterdunen moet ook een retraite- en foerageergebied worden voor bedreigde vogelsoorten, aangezien het precies op de trekroute Scandinavië-Gibraltar ligt. Het is het eerste project in Zeeland waarin nieuwe natuur gecombineerd wordt met recreatie.