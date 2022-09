Met je winterjas aan in de kerkbanken wordt weer normaal: ‘We zijn gewoon verschrikkelijk verwend’

De Nicolaas, ofwel de Grote Kerk van Brouwershaven, is zo'n 700 jaar oud. ,,Al die eeuwen zijn er kerkdiensten gehouden. Zonder verwarming", zegt Huib Tieleman. Hij is vicevoorzitter van de beheersstichting van De Nicolaas en tevens voorzitter van de diaconie van de protestantse gemeente Brouwershaven. Toch verkast de kerkelijke gemeente in de winter van de Nicolaas naar de kleinere Ichthuskerk aan het Bostonplein in Brouwershaven voor de zondagsdienst. Dat is een gebouw van begin jaren ‘50, zonder isolatie. Elke zondag gaat er wel de verwarming aan. En daar willen ze het er in het kerkbestuur over gaan hebben.

Stoofje terug in de kerk?

Tieleman heeft zelf al wel een idee welke richting het op moet. ,,We kijken wel steeds naar de overheid voor oplossingen, maar dat houdt ook een keer op. We moeten iets doen aan de randvoorwaarden die we met elkaar stellen. We zijn gewoon verschrikkelijk verwend in de westerse wereld en willen altijd in ons T-shirtje binnen kunnen zitten. We moeten gewoon terug in luxe.” Voor de kerkgemeente in Brouwershaven zal dat betekenen: minder stoken. ,,We hebben sowieso al een flink negatief resultaat ieder jaar, omdat we een kleine kerkgemeente zijn met op papier 180 man. De energierekening komt erbovenop. Het is niet minder winst, nee, het is een groter verlies.” Misschien, suggereert Tieleman, moet het stoofje wel terug in de kerk. ,,Als je voeten maar warm zijn, dan hou je het meestal wel vol.”