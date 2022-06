Met Theo leven was een feest

Later wisten ze allebei nog wat ze aanhadden toen ze elkaar voor het eerst tegen het lijf liepen. Hij was barman in Café Michieltje in Vlissingen, zag haar binnenkomen en dacht: wauw. Dat hij bijna nooit iets anders droeg, ontdekte ze niet lang daarna toen de vonk oversloeg, lacht Anita van Beest-de Jong (60): ,,Hij had zo z’n gewoonten. Met bepaalde merken shag, aanstekers, bier, en altijd een overhemd of T-shirt aan, met daaronder een spijkerbroek. Zelfs op vakantie naar Tenerife. Hij wilde veel voor me doen, maar ik kreeg hem niet in een short.”