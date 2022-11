Met welke strafeis komt het OM tegen Sandra H?

H., die verdacht wordt van moord op Ichelle van de Velde (29), vertelde gisteren wat er volgens haar op 15 december 2020 is gebeurd in haar winkel aan de Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg. Ze had een discussie met Ichelle en kreeg een duw. Nadat H. tegen een koelkast viel en haar pink verwondde, gaf ze Ichelle een duw terug. Die viel vervolgens met haar hoofd tegen een verwarming en raakte bewusteloos. H. kneep daarna zachtjes haar keel dicht.

Waarom ze geen 112 belde, het lichaam van Ichelle verborgen hield en het uiteindelijk in delen in het water dumpte, kwam geen duidelijk antwoord. H. zei dat ze ‘niet meer nuchter’ na kon denken, het ‘zwart voor d'r ogen’ werd en wekenlang op de ‘automatische piloot’ geleefd had. H. klaagde in de rechtbank meerdere keren over haar ex Felix, met wie ze zestien jaar samenleefde en zes kinderen heeft. Felix en Ichelle waren verliefd geworden op elkaar.

Sandra H. en Ichelle waren met elkaar bevriend. Wat de Belgische tot haar lugubere daad bracht, is nog steeds onduidelijk. H. vertelde over een emmer, die was volgelopen na een volgens haar moeilijk leven met haar ex. Volgens deskundigen lijdt de moeder van in totaal negen kinderen aan een persoonlijkheidsstoornis met ontwijkende trekken.

Op de eerste zittingsdag maakten nabestaanden gebruik van hun spreekrecht. Vader, moeder en broer van Ichelle keken H. daarbij recht in de ogen aan.

De zitting begint vandaag om 10.00 uur.

Volledig scherm Ichelle van de Velde © Jacklyn Cornelisse