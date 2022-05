Middelburger (22) langer vast voor dodelijke schietpartij in Goes

De 24-jarige Onur Baglan raakte op die avond zwaargewond, nadat hij op de parkeerplaats aan het Geldeloozepad in Goes was neergeschoten. Hij was in hals en rug geraakt en overleed nog dezelfde avond in het Adrz-ziekenhuis in Goes. Baglan was bij veel Goesenaren bekend, omdat hij van 2017 tot 2019 eigenaar was van een restaurant in Goes. Sinds twee jaar runde hij een autopoetsbedrijf op industrieterrein De Poel II in Goes.