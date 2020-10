Middelburgse Kezban ontwaakt uit coma nadat ze in augustus door haar hoofd werd geschoten

Interview Koster Henk Soepenberg: ‘Mongool een scheld­woord? Dat hebben we er van gemaakt’

17 oktober MIDDELBURG - Henk Soepenberg is niet streng gelovig, maar voelt zich helemaal op zijn plek als ‘koster voor door de week’ in de Middelburgse Koorkerk. ,,De lichtinval in de Koorkerk is fantastisch, het past bij een vrijzinnig gevoel waar plaats is voor persoonlijke beleving; geloof-light noem ik het.”