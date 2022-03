Mijn leven in Zeeland is geweldig

Creatieve jongeren strijden om landelijke finaleplek tijdens voorronde Kunstbende Zeeland

Op zondag 3 april openen Theater de Mythe en Podium ’t Beest in Goes van 13.00 tot 18.30 uur hun deuren voor de Zeeuwse voorronde van Kunstbende. Zeventig Zeeuwse jongeren strijden in verschillende kunstcategorieën om een plek in de landelijke finale in Amsterdam.

21 maart