Miljoenenschade aan huurwoningen Zeeuwland in Zierikzee, windhoos dupeert zo'n 300 huurders

Dat is de voorlopige inschatting van directeur Marco van der Wel van woningcorporatie Zeeuwland, die in de wijk Malta zo'n vijfhonderd huurwoningen bezit. Van der Wel loopt maandagmiddag rond in het getroffen gebied, dat er uitziet of er een bom gevallen is. ,,Overal waar ik loop zie ik schade aan de huizen, bij het ene ernstiger dan bij het andere.” Twee personen raakten gewond: één dakdekker en één huurder, die met een ambulance werden afgevoerd. Van der Wel: ,,Dat valt nog mee, als je de verwoesting hier ziet.” Het is niet bekend hoe zwaar hun verwondingen zijn.