Minder zeekraal en lamsoor snijden in het belang van de vogels? ‘Ze helpen een Zeeuwse traditie om zeep!’

De SGP op Tholen opent de aanval. De partij wijst erop dat er grote twijfels zijn over ‘het zogenaamde verstorende effect van het snijden van zeegroenten op natuur en vogelpopulaties’. Het besluit om de mogelijkheden in te krimpen lijkt ‘rigoureus en weinig rekening houdend met eeuwenoude lokale tradities’, vindt de partij. Die wil van B en W weten hoe die erin staan, en vindt ook dat die zich moeten inspannen om de schorren toegankelijk te houden.

In het broedseizoen de schorren op en af

Wat is er aan de hand? Het snijden van zeegroenten is voorbehouden aan mensen die daar een vergunning voor hebben. Elk jaar deelt de provincie er in totaal 284 uit, voor zeven verschillende locaties op Schouwen-Duiveland, de Bevelanden en Tholen. Er is altijd veel meer belangstelling, maar een beperking van het aantal snijders is nodig voor de natuur, is al jarenlang het idee.